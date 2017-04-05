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Военные снова вывели тяжелую технику на дороги Екатеринбурга без резиновых "башмаков"

Резиновые накладки на гусеницы защищают асфальт от разрушения. Сегодня на 2-й Новосибирской улице, на Палисадной, Зенитчиков, Патриса Лумумбы и Эскадронной колонной прошли 50 военных машин, в том числе танки. Екатеринбуржцы в социальных сетях с возмущением говорят о том, что гусеницы танков были без так называемых "башмаков", пишет издание Znak.com. На предыдущей репетиции тоже не вся техника была оборудована защитными приспособлениями. В пресс-службе Центрального военного округа изданию заявили: "танки могут испортить асфальт не более, чем это делают грузовые фуры. К тому же у танка удельное давление на поверхность даже меньше, чем у грузовиков". На Параде Победы танки переобувают в асфальтоходные гусеницы, чтобы избежать царапин.