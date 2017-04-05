, 69 просмотров В Екатеринбурге раскуплены почти все билеты на полуфинальный матч Кубка России "Урал"-"Рубин" Слушать Он пройдёт завтра на "СКБ-банк Арене". Осталось всего 400 билетов. В ФК "Урал" предполагают, что в итоге свободных мест вообще не будет. Организаторы матча просят болельщиков приходить пораньше, чтобы не опоздать на игру, - рассказал пресс-атташе "Урала" Никита МедведевскихФК "Урал" каких-то серьёзных дополнительных мер безопасности предпринимать не будет. Но людей на входе будут досматривать тщательнее. Не исключено, что какие-то дополнительные меры примет полиция, - предположил Никита Медведевских. Напомним, после теракта в Санкт-Петербурге были усилены меры безопасности на транспорте в Свердловской области.