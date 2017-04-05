, 63 просмотра За два года на российском рынке страховых компаний стало меньше на 50% Слушать Сейчас их 248. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, пишет УРБК. С 2014 года после "очистки" страхового рынка Центробанком ушли 175 компаний. Чистюхин пояснил, что основная задача - оставить на рынке только жизнеспособные организации, которые могут обеспечить качественный сервис. За два года в Свердловской области закрылись несколько крупных страховых компаний. Сейчас в регионе успешно работают организации, которые занимаются обязательным медицинским страхованием – они здесь в полной мере конкурируют даже с федеральными страховщиками, - рассказал председатель союза автостраховщиков уральского региона "Белый соболь" Олег ЦыпулинПо данным ЦБ, в Уральском федеральном округе функционирует 18 страховых организаций, из которых 5 находятся в Свердловской области.