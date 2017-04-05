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В Екатеринбурге один водитель не пропустил другого в свой ряд и поплатился оторванным зеркалом

Дорожный конфликт произошел на Донбасской. Сначала во время движения Volkswagen и Mitsubishi легко задели друг друга в потоке, водитель Volkswagen не остановился. Позже он не пропустил Mitsubishi в свой ряд при сужении дороги. На светофоре водитель Mitsubishi начал выяснять отношения с хозяином немецкого авто и в итоге сломал боковое зеркало Volkswagen, сообщили порталу Е1 очевидцы. В ГИБДД говорят, что не получали обращений об аварии или инциденте.