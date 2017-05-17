, 80 просмотров В Свердловской области уменьшается количество врачей По показателю "обеспеченность врачами на 10 тысяч населения" регион по итогам 2016 года занимает 56 место из 85. В рейтинге за 2015 год Свердловская область занимала 48-е место. Об этом сказано в докладе Минздрава по итогам работы в прошлом году. За 2016 год количество врачей сократилось на 172 человека. Ранее министр здравоохранения области Игорь Трофимов объяснил, что многие врачи вышли на пенсию по старости, меньше – переехали или начали работу в частных клиниках, пишет Znak.com.