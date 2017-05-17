, 124 просмотра Сегодня футбольный клуб "Урал" проведет последний домашний матч в чемпионате России Соперником нашей команды станет московский клуб "Локомотив". Последняя встреча команд состоялась 2 мая в сочинском финале Кубка России. Матч завершился поражением "Урала" 0-2 и дракой, за которую сразу четыре игрока обеих команд получили красные карточки. Накануне президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что инцидент в Екатеринбурге не повторится. Один из главных зачинщиков рукопашной – нападающий "Локомотива" Ари остался в Москве по решению тренерского штаба. Встреча начнется в 19:30 на стадионе "СКБ-банк Арена". Прямую трансляцию будут вести канал "Наш футбол" и сайт "Спортбокс" – это платные ресурсы.