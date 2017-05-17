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Обвинение просит судью добавить еще год и три месяца к наказанию самого известного автохама Екатеринбурга Игоря Новоселова

Сегодня продолжились слушания дела о нападении Новоселова с подельниками на общественника Игоря Рудякова, которого они летом 2015 года перепутали с должником и избили в его собственной квартире. Когда выяснилось, что коллекторы ошиблись, они предложили пострадавшему ящик пива в качестве компенсации. Ранее за нападение на таксиста Новоселова приговорили к двум годам заключения, за инцидент с Рудяковым прокурор просит назначить еще 15 месяцев тюрьмы. Защита Новоселова просит о снисхождении – у подсудимого растет маленький ребенок, а маму врачи признали инвалидом, пишет портал Е1. Как автохам и "разбойник с Пионерки" Новоселов прославился после дорожного скандала на улице Советской, когда он проткнул колеса чужого автомобиля и угрожал водителю. Сказанная им фраза "Ты кому сигналишь, дядя" стала мемом.