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Завтра в Екатеринбурге начнутся предварительные слушания по делу о покушении на бывшего начальника УВД города Бориса Тимониченко

На скамье подсудимых Олег Дудко, который ранее работал начальником Орджоникидзевского РОВД. Заседание в Чкаловском районном суде пройдет в закрытом режиме, пишет Znak.com. Дудко обвиняют в покушении на убийство и еще по трем статьям УК. Он своей вины не признал. По версии следствия, 19 февраля прошлого года Дудко пытался убить Тимониченко в подъезде его дома. Генерал полиции в отставке получил ранение в лицо из самодельного пистолета, но выжил. Отметим, в деле есть еще один эпизод – Дудко и Игоря Казакова обвиняют в поджоге автомобиля Toyota Land Cruiser.