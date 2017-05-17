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В здании бывшего госпиталя на ВИЗ-бульваре в Екатеринбурге после реконструкции построят галерею современного искусства

Там будут представлены работы уральских художников XX века и наших дней. Галерею сделают с учетом всех современных требований, ее можно будет сравнить с Ельцин Центром, сообщает сайт "Моменты". За основу при разработке проекта взяли музеи современного искусства Финляндии, петербургскую "Эрарту" и ГЦСИ. В новом здании будет три этажа и летняя терраса, галерея, деловой выставочный центр и концертный зал на 400 мест. Напомним, здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода выкупила у государства группа "Синара" за 23 миллиона рублей. Ранее общественники сообщали, что реконструкция проходит с нарушениями.