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Ситуация с массовым отстранением российских спортсменов от участия в Олимпиаде не повторится - считает биатлонист Антон Шипулин

По его мнению, в зимних Играх в Пхенчхане в следующем году примут участие российские команды во всех видах спорта. На пресс-конференции в "Интерфаксе" Шипулин рассказал, что спортивные чиновники активно работают с международным антидопинговым агентством и с МОК. Биатлонист добавил, что будет настраиваться на олимпийские старты как на рядовые гонки, чтобы сбросить груз ответственности, пишет ZNAK.com. Напомним, летняя Олимпиада в Бразилии прошла без российских легкоатлетов, всю команду отстранили из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.