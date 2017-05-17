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Преподаватели гуманитарных направлений УрФУ опасаются сокращений

Сократить количество ставок могут при объединении Института гуманитарных наук и Института социальных и политических наук в один Уральский гуманитарный институт – пишет "Коммерсант-Урал". По подсчетам сотрудников, будут сокращены 40 ставок. В пресс-службе УрФУ подтверждают, что объединение готовится. В этом учебном году сокращений не планируется – подчеркнули в пресс-службе. Реформа нужна для улучшения позиций УрФУ в рейтингах и получения господдержки по программе "5-100". Также в вузе говорят, что госзаказ на подготовку гуманитариев снизился.