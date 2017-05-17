, 67 просмотров Екатеринбургский финансист Владимир Фролов вывел платежную систему на блокчейне на рынок Сингапура Слушать Он со своей командой работал над проектом Copernicus Gold больше 3 лет. Эта система действует по принципу криптовалюты и основана на использовании золота. По словам Фролова, Сингапур – это только начало. Планируется реализовать проект и в других странах. В том числе в России, если здесь найдется партнер для совместного запускаВладимир Фролов был создателем и руководителем нескольких региональных банков. Copernicus Gold тестировали в течение полутора лет.