Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
15:44, 17 мая 2017 ,  44 просмотра
Из областного бюджета на строительство Музея истории России в Екатеринбурге выделят дополнительно 24,5 млн рублей
Общий бюджет составит 354 миллиона рублей, 330 из них предполагалось выделить из областного бюджета, остаток должны были оплатить спонсоры. Однако, как пишет Znak.com, генеральный подрядчик - компания "Стройтэк" и заказчик – Управление капстроительства области подписали дополнительное соглашение, которое предполагает увеличение бюджетного финансирования. Музей истории России построят в квадрате улиц Куйбышева - 8 марта - Народной Воли и реки Исеть. Работы планируют завершить в июле.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Николай Коляда драматург, режиссёр, писатель
какое время, такие и пьесы
Читаю пьесы "Евразии".  Неурожайный год. Одна пьеса хуже другой. И даже те авторы, ...
17 мая , 9 просмотров
БЛОГИ
Фёдор Крашенинников политолог, эксперт, консультант по PR, публицист
Политизируй это
Любое рассуждение о неполитических протестах – самообман или игра в интересах власти. Главный...
17 мая , 35 просмотров
БЛОГИ
Алексей Шабуров журналист, главный редактор ИА "Политсовет"
Поможет ли «Яблоко» Евгению Ройзману?
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от...
17 мая , 29 просмотров
СМИ2
АНОНСЫ
18 мая "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
18 мая "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ МАЙ 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Пора ли в Екатеринбурге отключать отопление?
Число проголосовавших: 36
16 мая
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения