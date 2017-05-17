Из областного бюджета на строительство Музея истории России в Екатеринбурге выделят дополнительно 24,5 млн рублей
Общий бюджет составит 354 миллиона рублей, 330 из них предполагалось выделить из областного бюджета, остаток должны были оплатить спонсоры. Однако, как пишет Znak.com, генеральный подрядчик - компания "Стройтэк" и заказчик – Управление капстроительства области подписали дополнительное соглашение, которое предполагает увеличение бюджетного финансирования. Музей истории России построят в квадрате улиц Куйбышева - 8 марта - Народной Воли и реки Исеть. Работы планируют завершить в июле.