, 36 просмотров Драматург Николай Коляда разочарован пьесами для конкурса авторов "Евразия" "Неурожайный год, одна пьеса хуже другой" - написал Коляда на своей странице в "Фейсбуке". По его словам, произведения соискателей премии изобилуют нецензурными выражениями и подробным описанием постельных сцен. "Может, это пишут старцы какие, сексуально неудовлетворенные?" - предположил Коляда. Свой пост он закончил фразой "Какое время – такие и пьесы". На международный конкурс драматургов в этом году прислали 234 пьесы. В конкурсе четыре номинации, первый приз в каждой из них составит 25 тысяч рублей. Победителей фестиваля назовут в июне.