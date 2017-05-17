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В Екатеринбурге будут судить двум автомобильных воров–неудачников, которые заглохли на угнанной машине и попались полиции

Подельников обвиняют в краже, мошенничестве и угоне. 26 октября прошлого года на улице Островского они угнали внедорожник Hyundai Santa Fe. Машина проехала меньше ста метров и заглохла. По горячим следам полицейские смогли задержать подозреваемых. Злоумышленники признались, что за год они угнали и продали шесть машин. Две из них оперативники смогли вернуть владельцам, рассказали ZNAK.com в городском управлении МВД.