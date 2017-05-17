, 35 просмотров Уральский политик Евгений Артюх стал заместителем председателя партии "Российский общенародный союз" Слушать Он говорит, что хочет объединить другие малые партии. Уже согласились на объединение "Интернациональная партия", "Рожденные в СССР". Также готовы присоединиться часть представителей Партии пенсионеров. По словам Евгения Артюха, к осени планируется подготовить общую программуПо мнению экспертов, Артюх намерен использовать партию Сергея Бабурина для проверки, насколько испорчены его отношения с администрацией президента, пишет "Коммерсант-Урал". Напомним, последним проектом Евгения Артюха в политике была "Российская партия пенсионеров за справедливость", которую он возглавлял. Во время думской кампании в сентябре 2016 года его сняли с должности после попытки внести в партийные списки неугодных Кремлю кандидатов.