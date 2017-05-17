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ФК "Урал" не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации нападающего Романа Павлюченко

Игрока наказали за интервью с нецензурными выражениями, которое он дал журналистам после финала Кубка России в Сочи, по поводу драки игроков. По словам президента "Урала" Григория Иванова, клуб согласен с санкциями и не будет опротестовывать решение КДК. Павлюченко пропустит два матча в следующем розыгрыше Кубка России, еще на два матча его дисквалифицировали условно. Это уже второй условный срок для Романа Павлюченко за время выступлений "Урала". В конце апреля в матче чемпионата России с "Зенитом" он агрессивно повел себя по отношению к судье и получил один матч реальной дисквалификации и еще два матча - условно. Кроме того, его оштрафовали на 100 тысяч рублей, пишет "Р-Спорт".