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В Екатеринбурге ищут пожилого мужчину, который уехал на автобусе и не вернулся

Виталий Георгиевич Хоничев страдает болезнью Альцгеймера. Сегодня утром, когда родственники отвлеклись, он сел в автобус 95-го маршрута и уехал. Остановить транспорт его близким не удалось. Мужчина до сих пор не появился дома. Он живет в районе автовокзала. Он был одет в черную куртку, темно-зеленые брюки, черные туфли со шнуровкой и зеленую шапочку. В руках у него был черный мешок с желтым рисунком. Он не найдет дом самостоятельно, но может назвать свою фамилию – Хоничев, пишет портал Е1.