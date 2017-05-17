, 105 просмотров Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил высокопоставленного сотрудника ФСИН к 3 годам заключения в колонии строгого режима Заместитель начальника ИК-10 Валерий Кардашин признан виновным в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, он заставлял заключенного покупать детали для своей машины "Форд Мондео" и чинить ее. Расходы заключенного составили более 40 тысяч рублей. Два года Кардашин не сможет занимать должности в госструктурах, кроме того, он лишен звания подполковника внутренней службы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.