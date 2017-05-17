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17:39, 17 мая 2017 ,  105 просмотров
Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил высокопоставленного сотрудника ФСИН к 3 годам заключения в колонии строгого режима
Заместитель начальника ИК-10 Валерий Кардашин признан виновным в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, он заставлял заключенного покупать детали для своей машины "Форд Мондео" и чинить ее. Расходы заключенного составили более 40 тысяч рублей. Два года Кардашин не сможет занимать должности в госструктурах, кроме того, он лишен звания подполковника внутренней службы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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