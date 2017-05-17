, 103 просмотра И.О. губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев завтра начнет внутрипартийную агитацию перед праймериз В четверг он отправится в Первоуральск на первую встречу с секретарями первичных отделений партии "Единая Россия" Западного управленческого округа. Вместе с Куйвашевым на встречу отправится и его формальный соперник на внутрипартийных выборах - секретарь областного отделения "Единой России" Виктор Шептий, пишет URA.RU. Евгений Куйвашев собирается участвовать в предстоящих выборах губернатора. По единодушному мнению наблюдателей, предварительное голосование – это формальность и победа в праймериз Куйвашеву гарантирована. На настоящих выборах в сентябре противостоять ему хочет мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.