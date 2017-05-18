, 122 просмотра В Кольцово задержали рейс в Анталью Пассажиры уже прошли регистрацию и сдали багаж, но через некоторое время без объяснения причин их выпроводили из зоны вылета обратно в зал ожидания. Самолет авиакомпании Red Wings должен был отправиться в 6:05. Сначала вылет перенесли на 8:25, теперь на 13:30. Представители авиакомпании Red Wings позже объяснили пассажирам, что борт не отправился в рейс вовремя из-за технических проблем, и пообещали, что дадут другой самолёт, который вылетел из Домодедово. Как уточнили пассажиры рейса, багаж им обратно не выдали, и сообщили, что ответственность за него авиакомпания не несёт, и они могут сами его застраховать. Воду принесли, завтрак пообещали к 10:30. В онлайн-расписании Кольцово сообщается также о задержке обратного рейса Red Wings из Антальи, пишет портал Е1.