, 205 просмотров Суд приговорил автохама Игоря Новосёлова к 2 годам 6 месяцам колонии Слушать Напомним, он работал в 2015 году коллектором и с подельниками избил общественника Игоря Рудякова в его собственной квартире, перепутав того с должником. Ранее Новосёлову также вынесли приговор по делу о нападении на таксиста. И накануне суд определил окончательный срок. Отбывать наказание Новосёлов будет в колонии общего режима, - рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина КанатоваКак автохам и "разбойник с Пионерки" Игорь Новосёлов прославился после дорожного скандала на улице Советской, когда он проткнул колеса чужого автомобиля и угрожал водителю. Сказанная им фраза "Ты кому сигналишь, дядя" стала мемом.