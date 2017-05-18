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В одном из домов в Академическом накануне мужчина устроил пожар в своей квартире и отказался эвакуироваться

Перед этим он выбросил из окна кошку, предварительно отрезав ей хвост и уши. Сообщение о пожаре в квартире на Чкалова поступило на пульт диспетчера службы пожаротушения около 21:00. К месту ЧП выехали три единицы техники. Спасателям пришлось вскрыть квартиру и вывести хозяина на улицу, сообщает ТА "Ночные новости". Мужчина вел себя агрессивно. Для того чтобы его утихомирить сотрудники полиции применили наручники. Как сообщил на месте происшествия начальник караула Владимир Мамаев, буйного хозяина доставили в областную наркологию. Мужчина объяснил, что не хотел выходить из квартиры из-за семейного конфликта, пишет Znak.com. Как рассказали в отделении по связям со СМИ МВД Екатеринбурга, сейчас служба участковых уполномоченных полиции проводит проверку. Опрашиваются жильцы дома и очевидцы. Информация о причинении вреда кошке проверяется, однако пока не нашла своего подтверждения, уточнили в полиции.

