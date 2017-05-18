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Скандально известному екатеринбургскому детдому на Ляпустина, где санитарка обварила ребёнка кипятком, подарили спецоборудование для купания

Деньги на него собрали работники прокуратуры. На эти средства приобрели специальные тележки для умывания с матрасом-ванной. Напомним, в начале года 11-летний воспитанник этого интерната получил сильные ожоги в душе. В ходе разбирательства выяснилось, что в интернате для детей-инвалидов нет необходимого оборудования. Ранее во время водных процедур утонула 8-летняя девочка.Три года назад воспитанники детдома жаловались на насилие и побои, пишет портал E1.