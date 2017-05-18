, 72 просмотра Крупнейшие благотворительные фонды Екатеринбурга выступили против мошенников Слушать Они присоединились ко всероссийской кампании по борьбе с обманщиками, которые под видами волонтеров благотворительных организаций собирают деньги на крупных перекрестках и в общественном транспорте. В Екатеринбурге псевдоволонтеров видели за работой на пересечении Амундсена и Объездной, Московской-Щорса и других улицах, пишет портал Е1. С юридической точки зрения мошенничество определяется просто, рассказал председатель президиума областной экономической коллегии адвокатов Владимир ВинницкийГлава фонда "Мы вместе" Ирина Луговых говорит, что такие псевдоволонтеры собранные деньги оставляют себе. При этом они используют реальные и вымышленные истории больных детей, чтобы разжалобить горожан. Настоящие благотворительные фонды так никогда не собирают деньги. Бесконтрольный сбор наличных подрывает доверие к благотворительности в целом – считают общественники.