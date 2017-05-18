, 67 просмотров Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" накануне проиграл столичному "Локомотиву" со счетом 1:2 Матч проходил на стадионе "СКБ-банк-Арена" в рамках 29 тура чемпионата России. Это был последний домашний матч "Урала" в этом сезоне. До этого команды встречались 2 мая в финале Кубка России. Тогда игра завершилась поражением "Урала" 0:2 и дракой, за которую сразу четыре игрока обеих команд получили красные карточки. Сейчас у екатеринбуржцев осталось 30 очков. В последнем, 30-м туре "Урал" 21 мая сыграет в гостях с "Уфой". Чтобы наверняка избежать стыковых матчей с командой из ФНЛ, екатеринбуржцам необходимо побеждать, потому что оба конкурента - "Крылья Советов" и "Оренбург" приблизились к "Уралу".