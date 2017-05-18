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В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к четырем суткам ареста за отказ снимать тонировку с машины

Молодому человеку было предъявлено обвинение в неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Автомобилиста остановили за тонировку лобового стекла, что по мнению полиции мешало обзору водителя. Водитель и раньше получал предписания убрать пленку и не раз привлекался и к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Штраф за тонировку, которая не соответствует ГОСТу - 500 рублей, пишет Znak.com.