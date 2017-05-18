, 39 просмотров Выпускникам в Екатеринбурге мешают получить работу завышенные зарплатные ожидания Слушать Так считают руководители компаний, которых опросили специалисты сайта Зарплата.ру. Работодателей раздражает, что специалисты без опыта хотят выполнять минимальное количество обязанностей за высокую зарплату. Также руководителям не нравится безответственность и отсутствие дисциплины у молодых соискателей, - рассказала руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко7% работодателей признались, что соискатели с красным дипломом их даже раздражают, - добавила Павлюченко. В целом, как показало исследование, екатеринбургские компании готовы брать на работу выпускников без опыта. У 63% опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые они рассматривали молодых соискателей. А у каждого второго работодателя такие вакансии открыты и сейчас.