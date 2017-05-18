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Первый этап модернизации екатеринбургского железнодорожного вокзала и площади вокруг него закончится осенью

Об этом во время планового объезда Железнодорожного района сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба заявил представитель строительной компании, пишет 66.RU. К осени пункты досмотра вынесут из основного здания вокзала. На прилегающей территории слева построят павильон, где пассажиры будут проходит проверку металлоискателем. Незаконные постройки на привокзальной площади снесут. Внутри здания планируют поменять информационное табло, обновить навигацию. Напомним, благоустройство и модернизация обойдется РЖД в 157 миллионов 300 тысяч рублей.