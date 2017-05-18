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Прокуратура Свердловской области продолжает проверку в отношении "Уральской свинцовой компании" после аварии на предприятии

Инициирована проверка и в отношении администрации Верхнего Тагила. Она выдала разрешение на реконструкцию цеха по производству свинца и сплавов в 2015 году, хотя необходимые документы отсутствовали. Материалы направлены в следственные органы. Напомним, взрыв на предприятии произошел 2 апреля около 23:00 в цехе плавки свинца. После этого в технологическом помещении возник пожар. 24-летний работник погиб на месте. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще трое мужчин. По факту произошедшего возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело. Проверка прокуратуры выявила и то, что один из пострадавших, будучи гражданином иностранного государства, работал на предприятии, не имея патента на осуществление трудовой деятельности.