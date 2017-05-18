, 92 просмотра Водонапорная башня на Плотинке открыла двери для гостей У одного из главных символов Екатеринбурга появился хранитель-летописец, который может и музей показать и о городе рассказать. Зайти в башню можно со среды по воскресенье. Хранителем музея стал Денис Большаков, которого многие горожане знают по его необычному хобби. Больше 10 лет он собирает летопись: ходит по улицам Екатеринбурга с толстой тетрадью и просит прохожих оставить свою запись с пожеланиями городу. Сам Денис называет себя "рукописным журналистом". Руководители музея считают, что увлечение поможет Большакову в работе, пишет портал Е1.