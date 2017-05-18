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Свердловский фонд содействия капремонту многоквартирных домов не может эффективно взыскивать средства с должников

Денег в бюджете не хватает. Об этом сегодня заявил генеральный директор фонда Станислав Суханов. Общая задолженность жильцов перед фондом на 1 апреля уже превысила 2,3 млрд рублей. Суханов объяснил, что в прошлом году из-за того, что в смете фонда не было предусмотрено финансирование на уплату госпошлины за подачу исков, у фонда не было возможности вести исковую работу. В результате на 1 мая фонд взыскал с должников только 64 миллиона рублей — это меньше 3% от общей суммы задолженности, пишет Znak.com.