, 43 просмотра Подставные автоюристы в прошлом году получили от страховых компаний половину выплат по ОСАГО Слушать Это на 7 процентных пунктов больше показателя за 2015 год. А по сравнению с 2011 годом доля выплат подставным автоюристам выросла более чем в три раза. Это данные Национального агентства финансовых исследований. Выплаты автоюристам растут, т.к они завышают расходы на экспертизы, - рассказал председатель союза страховщиков Уральского региона "Белый соболь" Олег ЦыпулинЭксперты считают, что решить проблему должен закон о натуральном возмещении по ОСАГО, пишут "Известия". По мнению Цыпулина, этот закон поможет только частично. Поэтому нужно регулировать размер страховых тарифов.