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15:06, 18 мая 2017 ,  21 просмотр
Городские проектировщики на Градсовете Екатеринбурга предложили перенести храм-на-воде на сушу
Судя по видео, которое начали демонстрировать на экране во время заседания, для храма рассматривают площадку неподалёку от пруда - в районе "Космоса" и "Динамо", пишет портал Е1. Архитектор Михаил Голобородский не подтвердил никакие изменения местоположения Собора Святой Екатерины. По словам главы Градсовета Михаила Вяткина, речь действительно шла о храме-на-воде и его альтернативной площадке, но это была свободная инициатива городских проектировщиков, не включенная в повестку совета. Это место для храма уже обсуждалось, только раньше просто на словах, а теперь и рендеры появились, - рассказал Вяткин.
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