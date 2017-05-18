, 68 просмотров Сегодня в Екатеринбурге пройдет "Балетное ассамбле" Екатеринбургский театр оперы и балета подготовил большой праздник в честь премьеры фильма Валерия Тодоровского "Большой". В фильме снялся бывший ведущий солист екатеринбургского театра - Андрей Сорокин, который дважды был номинирован на престижную театральную премию "Золотая маска". На "Балетном ассамбле" в "Пассаже" для гостей организуют живую музыку, симпле от танцоров театра оперы и балета, фотозону с настоящим балетным станком и балериной. Гостям покажут "Золотую маску", которой в этом году в очередной раз был награжден театр оперы и балета.