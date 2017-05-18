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Суд не нашел нарушений в действиях организатора антикоррупционного митинга в Нижнем Тагиле

Дзержинский районный суд города постановил прекратить административное дело в отношении Ильи Коровина. Антикоррупционная акция в Нижнем Тагиле дважды запрещалась городскими властями. "Первый запрет был обжалован в суде, второй — обжалуют в настоящее время", — рассказал Znak.com адвокат Коровина Роман Качанов. До начала акции Коровин был задержан сотрудниками полиции. Он успел объявить собравшимся людям, что митинг не согласован, объяснил, что граждане могут участвовать в индивидуальных пикетах. Напомним, серия митингов против коррупции прошла в более чем 80 городах России 26 марта. Митинги стали реакцией на отсутствие комментариев властей на фильм "Он вам не Димон", который подготовил Фонд борьбы с коррупцией. В большинстве городов акция не была согласована властями, но люди все равно вышли на митинги.