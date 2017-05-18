Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
15:50, 18 мая 2017 ,  69 просмотров
Суд не нашел нарушений в действиях организатора антикоррупционного митинга в Нижнем Тагиле
Дзержинский районный суд города постановил прекратить административное дело в отношении Ильи Коровина. Антикоррупционная акция в Нижнем Тагиле дважды запрещалась городскими властями. "Первый запрет был обжалован в суде, второй — обжалуют в настоящее время", — рассказал Znak.com адвокат Коровина Роман Качанов. До начала акции Коровин был задержан сотрудниками полиции. Он успел объявить собравшимся людям, что митинг не согласован, объяснил, что граждане могут участвовать в индивидуальных пикетах. Напомним, серия митингов против коррупции прошла в более чем 80 городах России 26 марта. Митинги стали реакцией на отсутствие комментариев властей на фильм "Он вам не Димон", который подготовил Фонд борьбы с коррупцией. В большинстве городов акция не была согласована властями, но люди все равно вышли на митинги.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Евгений Енин Обозреватель телекомпании "Четвертый канал"
По поводу очередного взрыва бытового газа с 4 погибшими и разрушенным домом
Я вырос в городе, где газовыми были не только плиты, но и колонки для нагрева воды, и с тех пор как...
18 мая , 92 просмотра
БЛОГИ
Лариса Бузунова Директор фонда "Город.Pro"
Дети и велоинфраструктура
Очередной сезон велоспоров объявляю открытым))) Причём заметьте, наши оппоненты годами не предлага...
18 мая , 52 просмотра
БЛОГИ
Андрей Альшевских Депутат Государственный думы от Свердловской области
«Шайтан-маршрутки» заполонили улицы многих городов
Большинство камикадзе на «Богданах», «ПАЗиках» и прочих «каретах&ra...
18 мая , 90 просмотров
СМИ2
АНОНСЫ
19 мая "Тоже Панорама" В прямом эфире интерактивная программа-экспромт с авторами юмористического журнала "Красная бурда", после 15:00.
Задать вопрос
19 мая "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
19 мая "Анализируй это" После 14:00. Итоговая программа с политологом Федором Крашенинниковым.
Задать вопрос
19 мая "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ МАЙ 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Пора ли в Екатеринбурге отключать отопление?
Число проголосовавших: 49
16 мая
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения