, 63 просмотра Центробанк считает, что курс рубля не смогут обвалить спекулятивные операции Слушать Речь идет об операциях carry trade, при совершении которых спекулянты получают доход за счет разницы между ставками на финансовых рынках. Ранее экономисты озвучили мнение, что валютные спекулянты могут в любой момент отказаться от операций с российскими валютными активами и обвалить курс рубля по отношению к доллару и евро, пишет УРБК. Сейчас ЦБ с высокой долей вероятности может регулировать и прогнозировать курсовые колебания рубля, - считает доктор экономических наук Максим МарамыгинНо Марамыгин отметил, что нельзя сбрасывать со счетов операции, которые могут проводиться очень большими группами резидентов. Тогда Банк России не сможет повлиять на курс в короткий срок. Также есть и злоумышленники, которые могут осознанно проводить атаки на рубль.