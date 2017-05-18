, 71 просмотр Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге самых привлекательных субъектов РФ для иностранных инвестиций Это исследование интернет-журнала BIGRUSSIA. Издание опросило руководителей зарубежных торгово-промышленных палат, ассоциаций и объединений иностранных предпринимателей, а также консалтинговых агентств, ведущих бизнес в России. Первые три позиции в рейтинге заняли Москва, Татарстан и Санкт-Петербург (вместе с Ленинградской областью). Далее идут Свердловская, Калужская и Самарская области, пишет УрБК.