, 79 просмотров Градсовет Екатеринбурга одобрил проект строительства Дворца дзюдо в Академическом Решение было принято большинством голосом на заседании совета сегодня, пишет Znak.com. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что планируется строительство Дворца дзюдо включить в госпрограмму и добиться выделения на этот проект средств федерального бюджета. Дворец будет рассчитан на 2,5 тысячи человек. Предполагается, что в нем можно будет проводить соревнования уровня чемпионата Европы. Во дворце будут размещены, в частности, тренировочный и тренажерный залы, раздевалки.