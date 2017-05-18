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16:29, 18 мая 2017 ,  64 просмотра
На знаменитый перевал Дятлова туристов теперь будут доставлять вертолетом
Вылететь на место загадочной гибели группы туристов любители экстрима смогут раз в неделю. Для создания воздушного коридора до перевала Дятлова авторы идеи уже купили аэропорт в самом северном городе Свердловской области. В Ивделе по дороге до известного места будет проходить дозаправка. Всего в полете туристы будут проводить шесть часов. Стоимость однодневной экспедиции туда-обратно составит от 23 до 26 тысяч рублей. Также можно будет записаться на семидневное путешествие за 48 тысяч рублей, заявляют организаторы. Они планируют запустить вертолетное такси к концу августа, пишет Znak.com. Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области разрешило туристам доезжать до легендарного перевала Дятлова на мотовездеходах и снегоходах.
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