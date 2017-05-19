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В Екатеринбурге владельцы киоска без разрешения властей расширили бизнес до двух кафе и круглосуточного магазина

Они развернули деятельность на улице Колмогорова – с двух сторон сделали пристрои к киоску и открыли в них кафе" Вечерний город" и "Восточно-европейская кухня". Коммерсанты использовали участок земли по краткосрочному договору аренды. После окончания срока они отказались освободить участок. В итоге конструкции снесли приставы. Оплатить работы по сносу придется должникам, сообщает пресс-служба областного управления судебных приставов.