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12:58, 19 мая 2017 ,  204 просмотра
В Екатеринбурге владельцы киоска без разрешения властей расширили бизнес до двух кафе и круглосуточного магазина
Они развернули деятельность на улице Колмогорова – с двух сторон сделали пристрои к киоску и открыли в них кафе" Вечерний город" и "Восточно-европейская кухня". Коммерсанты использовали участок земли по краткосрочному договору аренды. После окончания срока они отказались освободить участок. В итоге конструкции снесли приставы. Оплатить работы по сносу придется должникам, сообщает пресс-служба областного управления судебных приставов.
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