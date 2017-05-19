Переход на электронные паспорта транспортных средств перенесли на 2018 год

Планировалось, что он будет организован в июле этого года. Но совет Евразийской экономической комиссии решил отсрочить переход. Об этом пишет "Коммерсантъ". Решение приняли с учетом информации государств-членов Евразийского экономического союза о различном уровне готовности к внедрению ЭПТС. А в России, как отметили в компании "Электронный паспорт", работа по организации системы в завершающей стадии и применение таких паспортов может начаться уже в этом году - в июле-августе. Но как считает автоэксперт Андрей Кононов, на самом деле, Россия пока окончательно не готова, лучше бы было запустить тестовый вариант системы Слушать
Конкретные сроки продления, вероятно, совет ЕЭК определит на следующей неделе.