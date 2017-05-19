, 44 просмотра Переход на электронные паспорта транспортных средств перенесли на 2018 год Слушать Планировалось, что он будет организован в июле этого года. Но совет Евразийской экономической комиссии решил отсрочить переход. Об этом пишет "Коммерсантъ". Решение приняли с учетом информации государств-членов Евразийского экономического союза о различном уровне готовности к внедрению ЭПТС. А в России, как отметили в компании "Электронный паспорт", работа по организации системы в завершающей стадии и применение таких паспортов может начаться уже в этом году - в июле-августе. Но как считает автоэксперт Андрей Кононов, на самом деле, Россия пока окончательно не готова, лучше бы было запустить тестовый вариант системыКонкретные сроки продления, вероятно, совет ЕЭК определит на следующей неделе.