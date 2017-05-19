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Обвиняемый в жестоком убийстве и изнасиловании восьмиклассницы в 2011 году мужчина направлен на судебно-психиатрическую экспертизу

Специалисты проверят Андрея Черняева на вменяемость. Тело 14-летней девочки нашли у школы №57 на улице Белореченской 19 сентября 2011 года. Расследование продолжалось почти шесть лет, следователи провели тысячи допросов и в итоге определили подозреваемого - жителя одного из домов у школы, пишет Znak.com. Черняев признался в убийстве, но не признает факт насилия, об этом ранее сообщал портал Е1.