, 101 просмотр Екатеринбургские пожарные второй день тушат тлеющую свалку на Уралмаше Слушать Накануне они ликвидировали открытое пламя, но под слоями мусора продолжается тление. Спецтехника разгребает отходы, а пожарные заливают их водой. Специалисты МЧС каждые два часа производят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере. Пока превышения показателей нет, - рассказала руководитель пресс-службы областного управления МЧС Наталья ЗыряноваНа месте этой свалки раньше находился карьер. Два года назад там начался несанкционированный платный приём мусора. После уголовных разбирательств ввозить отходы перестали, но свалка осталась.