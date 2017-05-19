Екатеринбургские пожарные второй день тушат тлеющую свалку на Уралмаше

Накануне они ликвидировали открытое пламя, но под слоями мусора продолжается тление. Спецтехника разгребает отходы, а пожарные заливают их водой. Специалисты МЧС каждые два часа производят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере. Пока превышения показателей нет, - рассказала руководитель пресс-службы областного управления МЧС Наталья Зырянова Слушать
На месте этой свалки раньше находился карьер. Два года назад там начался несанкционированный платный приём мусора. После уголовных разбирательств ввозить отходы перестали, но свалка осталась.