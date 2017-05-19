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4 миллиона рублей в этом году выделят на обустройство тротуаров в Екатеринбурге пандусами, поручнями и ограждениями

Средства выделил городской бюджет, на них восстановят поврежденную инфраструктуру для свободного проезда по городу на колясках и велосипедах. Часть средств направят на строительство тротуаров, дорожек и разбивку газонов. Ремонт будут проводить на 13 участках, в основном они находятся недалеко от Центрального стадиона, пишет Е1. Объявлен конкурс, подрядчик должен сдать работы до 30 октября.