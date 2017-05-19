, 73 просмотра Долгостроев в Екатеринбурге становится всё больше Слушать По итогам первого квартала этого года объём жилья, строительство которого остановили, составил 367 тысяч квадратных метров. Это заметно выше, чем год назад. А происходит это, потому что компании решают завершить другие свои проекты, - рассказал аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил ХорьковКак отмечают эксперты, после начала экономического кризиса спрос на жилье в Екатеринбурге сократился на 30-40%, а объем предложения заметно вырос, пишет УРБК. В результате самые неэффективные девелоперы столкнулись с дефицитом финансовых ресурсов и были вынуждены заморозить все строительные работы.