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Жителям Екатеринбурга предлагают попросить администрацию строить велодорожки правильно

Урбанист Владимир Злоказов подготовил обращение в администрацию города с перечислением основных проблем велодорожек Екатеринбурга. Там, где они есть, их построили неправильно. Они уже, чем положено по строительным нормам, также они прерываются на каждом перекрестке. В самых необходимых местах, например, на Площади 1905 года, велодорожек нет. Текст обращения можно скопировать на сайте "Живые улицы". В конце текста - просьба объективно рассмотреть предложения фонда "Город.PRO" по улучшению велосипедной инфраструктуры в Екатеринбурге. Напомним, что сегодня проходит акция "На работу на велосипеде".