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В ближайшие дни в Екатеринбурге отремонтируют часть Объездной дороги, улицу Бебеля и Кировградскую

Минувшей ночью начались работы на Объездной от Серафимы Дерябиной до Светлореченской. Движение на этом участке ограничено по полосам до конца выходных. Завтра начнется ремонт на улице Бебеля от Донбасской до Таватуйской. В понедельник рабочие приступят к ремонту на Кировградской от Стахановской до Бакинских Комиссаров. Там до 30 марта для укладки асфальта будут перекрывать дорогу по полосам, пишет Е1. Всего этим летом в Екатеринбурге отремонтируют 48 улиц.