, 48 просмотров Часть водителей в Екатеринбурге снова недовольны перекрытиями дорог Накануне проезд закрывали в районе главного корпуса УрФУ для полумарафона "Забег", в котором приняли участие полторы тысячи человек. В соцсетях водители высказывают недовольство тем, что из-за любителей бега им приходится стоять в пробках. Между тем, профессиональный марафонец Олег Харитонов считает, что Екатеринбург не готов к таким мероприятиям. "У нас очень мало беговых и велосипедных дорожек, это всё невозможно разместить в городе", считает он и приводит в пример мировые столицы бега – Нью-Йорк, Сеул и Лондон.