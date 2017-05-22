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Полиция передала следователям материалы проверки о гибели ребенка в затопленном карьере на окраине Екатеринбурга

19 мая два мальчика во время прогулки решили искупаться в техническом водоеме в поселке Садовый. Оба начали тонуть.Третий мальчик, который остался на берегу, пришел им на помощь, но смог вытащить из воды только одного товарища. Восьмилетний мальчик утонул. Известно, что он в этот день отпрашивался у родителей, чтобы пойти погулять с друзьями. Следователям предстоит принять процессуальное решение по факту гибели ребенка, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.